Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

"Отложить рассмотрение вопроса до 6 июля", - огласила судья Юлия Максименко. За это время суд планирует выслушать мнения сторон о том, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания.
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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