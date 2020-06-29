Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОбвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения обратилась в Октябрьский районный суд Северной столицы с просьбой провести часть слушаний в закрытом режиме. На этих слушаниях должна быть рассмотрена переписка историка Олега Соколова и убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
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«Люди думают, что это была чистая, невинная девочка». Соколов требует зачитать гнусности и мерзости из переписки с убитой Ещенко

Фонтанка.Ру09:50

Обвинение просит закрыть суд по делу историка Олега Соколова

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Суд отложил заседание по делу Олега Соколова на 6 июля

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Защита историка Соколова хочет опорочить жертву, считает адвокат семьи Ещенко

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Судебное заседание по уголовному делу в отношении доцента Соколова отложено на неделю

78.ru10:07

Адвокат Олега Соколова настаивает на рассмотрении вещественных доказательств в открытом режиме

Piter.tv10:48
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Греф ожидает укрепления рубля к доллару к концу 2020 года

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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

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"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Экономика

Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов

Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu.
Вечерний курьер 06:58
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Политика

Небензя объяснил выход РФ из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выход России из специального механизма деконфликтинга ООН в Сирии связан с тем, что система не была регламентирована Собвезом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:20
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

Куйвашев объяснил, почему детям старше 16 лет не положены выплаты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос подписчиков в Instagram про выплаты, положенные детям с 3 до 16 лет.
АиФ Урал 07:23
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

РИА Новости 12:19
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Происшествия

Пожар во владимирском драмтеатре потушен

Известия 12:35
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Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
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Футбол

Сергей Рыжиков был близок к переходу из «Рубина» в «Барселону»

Сафонов добавил, что при таком переходе Рыжиков терял в зарплате около 300-400 тысяч евро чистыми в год, но вратарь сказал, что готов бесплатно играть в «Барселоне».
Нева Спорт 06:19
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«Барселона» объявила о переходе футболиста «Ювентуса» Пьянича

РБК 13:43
Гаджеты

Intel планирует сменить разъём для следующего поколения процессоров

Настольный процессор Intel Alder Lake-S, который должен выйти после Rocket Lake, получит новый сокет LGA 1700.
Народные новости 27 июня в 13:53
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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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Политика

Зеленский назвал реальное число регионов Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, поздравляя население страны с государственным праздником - днем конституции - заявил, что на Украине 25 регионов, а не 27, как прописано в основном законе государства.
Газета.Ru 09:50
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Финансы

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Гаджеты

Apple может лишить новый iPhone зарядного устройства

По мнению инсайдера, вместо "бесплатного" зарядного устройства в Apple будут активно продвигать новый сетевой адаптер питания на 20 Вт в качестве дополнительного аксессуара для iPhone.
Популярная механика 08:37
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Происшествия

Суд вынес приговор главному архитектору Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 29 июня 2020, 18:34 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону поставил точку в уголовном деле в отношении главного архитектора областного центра.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Политика

Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем.
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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