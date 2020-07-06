Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости". Обвинитель зачитал некоторые фрагменты из сообщений Ещенко.
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