Происшествия
Газета.RuСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости". Обвинитель зачитал некоторые фрагменты из сообщений Ещенко.
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«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки
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После убийства Ещенко историк Соколов пытался позвонить в посольство Франции
Телеканал Санкт-Петербург11:03
Адвокат историка Соколова рассказал, для чего просил огласить переписку в суде
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МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
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Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
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В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
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В Германии прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Немецкие специалисты и эксперты оценили разрешение Дании закончить строительство газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах королевства с помощью новых судов.
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В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
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Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Политика
Посольство России не исключает ответа на британские санкции
Посольство России в Лондоне назвало недружественным шагом, вызывающим возмущение, объявление персональных санкций против 25 россиян, которых Великобритания считает причастными к нарушению прав человека.
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В Подмосковье приступили к разбору госпиталей в «Крокусе» и «Патриоте»
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Новый Lamborghini представят на следующей неделе
Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ вчера в 15:01
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В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
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РБК вчера в 17:33
Армия и оружие
Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ
Слово и Дело 04:18
Автоспорт
Губерниев оценил отказ Квята преклонить колено
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Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
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Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
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