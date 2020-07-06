Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.
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Адвокат заявила, что Соколов мог отредактировать оскорбительную переписку с убитой любовницей

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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«Тварь, ненавижу, ненавижу тебя». На заседании по делу Соколова зачитали переписку историка с убитой аспиранткой

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«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки

КП - Санкт-Петербург09:56

«Ненавижу тебя и твоих выродков»: переписку Соколова и Ещенко огласили в суде

78.ru07:00

Адвокат историка Соколова рассказал, для чего просил огласить переписку в суде

Петербургский дневник10:10

Судебное заседание по делу Соколова перенесли на 8 июля

Телеканал Санкт-Петербург09:08
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru 06:16
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Общество

В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников

Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
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Политика

МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
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Общество

Итин и Малобродский обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

Коммерсантъ 08:54
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Футбол

«Динамо» самоизолировалось на базе до конца сезона

Московское «Динамо» в полном составе продолжит проживать на базе в Новогорске до окончания текущего сезона.
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Общество

Известный комик выразил готовность оплатить штраф Светланы Прокопьевой

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Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
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Константин Ивлев женится через две недели после развода

Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
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На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину

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Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов указывал, что после истечения контракта прокачка российского газа через Польшу продолжится «в том или ином виде».
Lenta.ru 08:02
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Путешествия

Немецким туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Турцию

Немецким туристам рекомендовали не ездить в Турцию до конца августа, сообщает «РИА Новости».
Euromag.ru 09:18
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Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Экономика

Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%

В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.
РБК 07:22
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
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Экономика

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.
ТАСС 05:01
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
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Армия и оружие

Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ

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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
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Политика

Уважаю труд уборщиц: Лукашенко пришел на интервью босиком

Вести.Ru 10:06
Экономика

Бизнесмену и бывшему вице-губернатору Ленобласти грозит банкротство

Иск о признании банкротом бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды подан со стороны банка "Уралсиб".
Общая газета Ленинградской области 07:18
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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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Общество

Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц

По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
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Захарова анонсировала скорый выход двух песен на основе своих текстов

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Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
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