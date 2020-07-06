Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.

Футбол «Динамо» самоизолировалось на базе до конца сезона Московское «Динамо» в полном составе продолжит проживать на базе в Новогорске до окончания текущего сезона.

Шоу-бизнес Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным. 128

Шоу-бизнес Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой. 15

Энергетика «Газпром» приостановил поставку газа через Польшу Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов указывал, что после истечения контракта прокачка российского газа через Польшу продолжится «в том или ином виде». 4

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 521

Экономика Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14% В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года. 4

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 244

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4

Общество Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала. 13

Экономика Бизнесмену и бывшему вице-губернатору Ленобласти грозит банкротство Иск о признании банкротом бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды подан со стороны банка "Уралсиб".

Общество Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11). 339