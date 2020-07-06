Происшествия
РИА НовостиСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.
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«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки
КП - Санкт-Петербург09:56
Адвокат историка Соколова рассказал, для чего просил огласить переписку в суде
Петербургский дневник10:10
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Общество
В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников
Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
REGNUM 09:13
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Футбол
«Динамо» самоизолировалось на базе до конца сезона
Московское «Динамо» в полном составе продолжит проживать на базе в Новогорске до окончания текущего сезона.
RT на русском 10:27
Общество
Известный комик выразил готовность оплатить штраф Светланы Прокопьевой
Псковская Лента Новостей 10:06
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным
По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.
Live24 вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Константин Ивлев женится через две недели после развода
Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
Экспресс газета 02:34
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов указывал, что после истечения контракта прокачка российского газа через Польшу продолжится «в том или ином виде».
Lenta.ru 08:02
Путешествия
Немецким туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Турцию
Немецким туристам рекомендовали не ездить в Турцию до конца августа, сообщает «РИА Новости».
Euromag.ru 09:18
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Экономика
Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%
В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.
РБК 07:22
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Экономика
Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%
ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка.
ТАСС 05:01
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Армия и оружие
Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ
Слово и Дело 04:18
Политика
Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
Экономика
Бизнесмену и бывшему вице-губернатору Ленобласти грозит банкротство
Иск о признании банкротом бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды подан со стороны банка "Уралсиб".
Общая газета Ленинградской области 07:18
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Общество
Власти Москвы ответили на подачу в ЕСПЧ иска из-за распознавания лиц
По мнению бывшего замминистра энергетики и оппозиционера Владимира Милова и общественного деятеля Алены Поповой, подавших жалобу в ЕСПЧ, применение технологии распознавания лиц на митингах нарушает право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать процедуры идентификации во время митинга — право на свободу собраний (ст. 11).
РБК 05:44
Общество
Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
Национальная служба новостей 10:20