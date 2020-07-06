Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.
Читать в источнике
Комментировать634

Подробнее о событии

Адвокат семьи Ещенко: после убийства аспирантки доцент Соколов звонил в посольство Франции

78.ru11:08

Адвокат заявила, что Соколов мог отредактировать оскорбительную переписку с убитой любовницей

Интерфакс08:46

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости08:25

«Тварь, ненавижу, ненавижу тебя». На заседании по делу Соколова зачитали переписку историка с убитой аспиранткой

Фонтанка.Ру07:56

«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки

КП - Санкт-Петербург09:56

После убийства Ещенко историк Соколов пытался позвонить в посольство Франции

Телеканал Санкт-Петербург11:03

Адвокат историка Соколова рассказал, для чего просил огласить переписку в суде

Петербургский дневник10:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном

Pravda.Ru 12:30
30
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
642
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
CT news 16:00
15
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal

Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма 10:59
3
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
222
Фигурное катание

Загитова заработала более 1 млн долларов за год

Metaratings 09:01
Происшествия

В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о «минировании» двух торговых центров

По подозрению в совершении ложного звонка с угрозой полицией задержан житель Калининграда, сообщили журналистам в понедельник пресс-службах правительства области и областного УМВД.
ТАСС 16:15
Происшествия

Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити

REGNUM 14:08
8
Происшествия

Петербургского журналиста Давида Френкеля выписали из больницы

Фотокорреспондента "Медиазоны" выписали из больницы, после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, где ему сломал руку полицейский.
Neva.Today 12:30
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
639
Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили 10:13
16
Транспорт

На Кубани построят трассу Джубга-Сочи в обход населенных пунктов

В Краснодарском крае планируется строительство трассы Джубга-Сочи в обход населенных пунктов.
Южный автомобиль 13:43
71
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
27
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
5
Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
68
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru 11:19
911
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
1,4K
Общество

Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

SM News 05:53
4
Армия и оружие

Роту бойцов KSK расформировали в Германии из-за экстремизма

Evo-rus.com 12:00
78
Киберспорт

В Dota 2 обнаружен баг с ультимейтом Snapfire

Бывший менеджер Team Empire и HellRaisers Дмитрий Korb3n Белов сообщил о баге в Dota 2. Он позволяет устанавливать подобие бесконечных вардов с помощью ультимативной способности Snapfire.
CyberSport.ru 14:25
Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
757
Здоровье

В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой

В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
1,8K
Политика

Сенатор РФ призвал ввести санкции против Великобритании

Россия должна ввести санкции против Великобритании, заявил сенатор РФ Олег Морозов, 6 июня сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
1
Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 вчера в 09:01
14
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
532
Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета 12:25
27
Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
308
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
4,7K
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
753
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

Программа для тестирования производительности устройств AnTuTu объявила итоги июньского рейтинга смартфонов, обладающих самой высокой производительностью.
UfaTime.ru вчера в 07:41
10
Убийство девушки доцентом СПбГУБольше новостей по теме
Главное