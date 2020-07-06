Происшествия
РИА НовостиСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.
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«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки
КП - Санкт-Петербург09:56
После убийства Ещенко историк Соколов пытался позвонить в посольство Франции
Телеканал Санкт-Петербург11:03
Адвокат историка Соколова рассказал, для чего просил огласить переписку в суде
Петербургский дневник10:10
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Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
CT news 16:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма 10:59
Фигурное катание
Загитова заработала более 1 млн долларов за год
Metaratings 09:01
Происшествия
В Калининграде задержали мужчину, сообщившего о «минировании» двух торговых центров
По подозрению в совершении ложного звонка с угрозой полицией задержан житель Калининграда, сообщили журналистам в понедельник пресс-службах правительства области и областного УМВД.
ТАСС 16:15
Происшествия
Петербургского журналиста Давида Френкеля выписали из больницы
Фотокорреспондента "Медиазоны" выписали из больницы, после инцидента на избирательном участке в Санкт-Петербурге, где ему сломал руку полицейский.
Neva.Today 12:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Недорогому кроссоверу Hyundai Venue достанется "умная" коробка передач, сочетающая в себе свойства классических "механики" и "автомата".
Новые автомобили 10:13
Транспорт
На Кубани построят трассу Джубга-Сочи в обход населенных пунктов
В Краснодарском крае планируется строительство трассы Джубга-Сочи в обход населенных пунктов.
Южный автомобиль 13:43
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
Киберспорт
В Dota 2 обнаружен баг с ультимейтом Snapfire
Бывший менеджер Team Empire и HellRaisers Дмитрий Korb3n Белов сообщил о баге в Dota 2. Он позволяет устанавливать подобие бесконечных вардов с помощью ультимативной способности Snapfire.
CyberSport.ru 14:25
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Здоровье
В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой
В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
Политика
Сенатор РФ призвал ввести санкции против Великобритании
Россия должна ввести санкции против Великобритании, заявил сенатор РФ Олег Морозов, 6 июня сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
Шоу-бизнес
50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде
Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 вчера в 09:01
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
Программа для тестирования производительности устройств AnTuTu объявила итоги июньского рейтинга смартфонов, обладающих самой высокой производительностью.
UfaTime.ru вчера в 07:41