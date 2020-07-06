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РИА НовостиРИА Новости

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.В источнике
Подробнее о событии

Адвокат семьи Ещенко: после убийства аспирантки доцент Соколов звонил в посольство Франции

78.ru11:08

«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки

КП - Санкт-Петербург09:56

После убийства Ещенко историк Соколов пытался позвонить в посольство Франции

Телеканал Санкт-Петербург11:03

«Тварь, ненавижу, ненавижу тебя». На заседании по делу Соколова зачитали переписку историка с убитой аспиранткой

Фонтанка.Ру07:56

Адвокат заявила, что Соколов мог отредактировать оскорбительную переписку с убитой любовницей

Интерфакс08:46

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости08:25

Адвокат историка Соколова рассказал, для чего просил огласить переписку в суде

Петербургский дневник10:10

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
РИА Новости12:24
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В России предложили провести референдум за присоединение Донбасса

В предвыборной программе партия призывает установить пенсионный возраст с 60 лет, упразднить ЕГЭ, а также открывать каждому новорождённому счёт, чтобы к совершеннолетию у него был миллион рублей на покупку жилья.
Ореанда-Новости14:59

Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко

«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко», — говорится в сообщении ЦСКА в Twitter.
ODDS.ru05:10
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На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости04:25
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«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд

Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV14:05
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Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК06:26
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости10:34
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском12:54
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Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»

Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
RT на русском15:04
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