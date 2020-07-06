Происшествия
РИА НовостиСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.
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Адвокат историка Соколова рассказал, для чего просил огласить переписку в суде
Петербургский дневник10:10
После убийства Ещенко историк Соколов пытался позвонить в посольство Франции
Телеканал Санкт-Петербург11:03
«Я сама стала привлекать плохое»: Раскрыта тайна дневника убитой доцентом Соколовым аспирантки
КП - Санкт-Петербург09:56
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Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП
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«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Журналист и блогер Василий Уткин высказался об успехах экс-футболиста Евгения Савина в блогинге.
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.
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Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному
Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ 11:14
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В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
Общество
Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
Национальная служба новостей 10:20
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
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Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
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Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках
По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
Общество
В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников
Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
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Наиболее опасным недочетом является оставление автомобиля с МКПП на передаче.
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Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
Здоровье
Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
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Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
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BFM.ru 11:19
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Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами
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Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию
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Французская актриса Ева Грин отмечает 40-летний юбилей
Актёрскую карьеру знаменитость начинала в театре, затем состоялся её кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" Блистательной и успешной голливудской актрисе Еве Грин исполнилось 40 лет.
Inc-news.ru 09:22
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
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Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
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