Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.

Экономика Более 250 тыс. заявок на льготную ипотеку поступило в российские банки Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина». 1,2K

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 6,1K

Политика Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.

Общество Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. 93

Происшествия В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота. 5

Общество Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей. 22

Общество Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19. 4

Здоровье Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом "Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник. 3

Политика Президент Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами Президент Польши Анджей Дуда подписал проект внесения поправок в Конституцию республики, запрещающих усыновление детей однополыми парами, передает РИА Новости. 9

Шоу-бизнес Французская актриса Ева Грин отмечает 40-летний юбилей Актёрскую карьеру знаменитость начинала в театре, затем состоялся её кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" Блистательной и успешной голливудской актрисе Еве Грин исполнилось 40 лет.