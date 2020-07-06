Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
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В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
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