Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.

с чего всё началось

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

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