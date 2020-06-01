Общество

РБКРБКСуд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
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Третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что могло быть похищено 129 млн руб

Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.
ТАСС06:32

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Адвокат рассказала о третьей экспертизе по делу Серебренникова

RT на русском07:12

Московский суд возобновит рассмотрение дела режиссера Серебренникова

VSE42.RUвчера в 23:48

Экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова и его финансированием в 129 млн руб

Интерфакс07:01

Адвокат рассказал о третьей экспертизе по делу Серебренникова

РИА Новости07:10

Слушания по делу «Седьмой студии» возобновились в карантин

Коммерсантъ05:38

Третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что могло быть похищено 129 млн руб

ТАСС06:32

Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

РБК07:01
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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Психоневрологический интернат в Шахтах закрыли на карантин, сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации по коронавирусу.
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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В Вашингтоне введен комендантский час

О введении в столице Америки комендантского часа в ночь на 1 июня с 23.00 до 06.00 сообщила мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер на личной странице в сети Twitter.
RuNews24.ru 09:43
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Футбол

Евсеев похвастался точностью удара

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал в Instagram новое видео.
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Общество

Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

«Исходим из того, начиная с 1 июня, регионы могут принимать решения об открытии всех средств размещения», – говорится в сообщении.
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Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
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Политика

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Общество

Столичная полиция задержала еще двух активисток

В Москве рядом со зданием главного управления МВД полиция задержала еще двух активисток: Кристину Тимакову и автора телеграм-канала «Свободу России» Александру Калистратову.
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
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Общество

Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором

Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
Афиша Daily 11:45
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Политика

Кабмин разработал общенациональный план восстановления экономики

В понедельник, 1 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
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Общество

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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Финансы

В США перестали верить в доллар

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус сразу у 283 человек

Екатеринбург, 1 июня 2020, 10:45 — REGNUM Сразу 283 новых случая выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области.
REGNUM 03:45
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Камил Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

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В Москве провели более 200 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Около 200—250 тыс. исследований на наличие антител к коронавирусной инфекции проведено в Москве.
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Бывший вице-премьер Крыма за время ареста набрал эпизодов

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Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
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Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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