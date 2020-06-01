Общество
РБКСуд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова
Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева огласила результаты новой комплексной финансово-экономической, искусствоведческой и оценочной экспертизы по делу АНО «Седьмая студия» режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
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с чего всё началось
Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.ТАСС06:32
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