Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.

с чего всё началось

Общая сумма хищений может составить почти 130 млн рублей. Громкое дело о хищениях в «Гоголь-центре» набирает всё новые обороты, и недавно суд обнародовал результаты третьей экспертизы по делу Кирилла Серебренникова.

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