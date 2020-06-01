Общество

Версия.ИнфоВерсия.ИнфоСуд обнародовал результаты третьей экспертизы по делу Серебренникова

Общая сумма хищений может составить почти 130 млн рублей. Громкое дело о хищениях в «Гоголь-центре» набирает всё новые обороты, и недавно суд обнародовал результаты третьей экспертизы по делу Кирилла Серебренникова.
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Третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что могло быть похищено 129 млн руб

Мещанский суд Москвы во вторник огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта "Платформа" были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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