Общество

РБКРБКСуд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката.
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Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки.
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Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

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