Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСуд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
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«Данное решение было принято во исполнение иска, поданного наблюдательной группой American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власть Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович», — уточняет сайт телеканала CNN
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