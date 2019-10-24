Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

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