Политика

КоммерсантъКоммерсантъСуд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
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