Политика
КоммерсантъСуд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
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Кино
«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink
«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Политика
Сноуден заявил, что «попал в ловушку» в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главкомом «Сирийских демократических сил»
Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо.
Армия и оружие
Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов
Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
Хоккей
Ткачев останется в больнице Магнитогорска после матча с «Металлургом»
Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев останется в больнице Магнитогорска.
Футбол
Вальверде: «„Барселоне“ не хватало хладнокровия»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча с пражской «Славией».
Армия и оружие
Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»
Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Единоборства
Российский боец Волков остался без соперника на турнире UFC в Москве
Бразильский боец смешанных единоборств Джуниор дос Сантос снялся с боя против российского спортсмена Александра Волкова.
Общество
Украинский хор записал видеообращение к россиянам
Общество
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Экономика
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
Общество
Жир на животе поможет убрать белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
Единоборства
Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
Авто
Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Россиянка Нелли Лаптева впала в кому на отдыхе в турецкой Анталье. Об этом 23 октября сообщило издание E1.
Футбол
В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации с убийством двух девушек в Екатеринбурге.
Происшествия
В Костроме бронемашина столкнулась с легковым автомобилем
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Культура
Меньшиков, Машков и Орбакайте зажгли на театральной премии «МК»
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Экономика
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Наука
Ученый-биолог из России отредактирует человеческую яйцеклетку
Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.