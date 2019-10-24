Политика
КоммерсантъСуд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Политика
Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
RT на русском вчера в 05:13
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 17:00
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru вчера в 12:10
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
РИА Новости вчера в 22:28
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Армия и оружие
Минобороны показало на видео дозаправку и посадку Ту-160 в ЮАР
Последний эпизод представлен коротко, но от этого он не становится драматичнее. Видно, как Ту-160 сближается с заправщиком Ил-78.
Российская газета вчера в 14:51
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 22 октября в 13:20
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
SpeedMe вчера в 03:23
Политика
Россия направит ноту протеста Армении из-за срыва оружейного тендера
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
Газета.Ru вчера в 22:38
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия вчера в 16:30
Единоборства
Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
Чемпионат вчера в 18:04
Происшествия
Адвокат сообщил об аресте еще одного родственника Арашуковых
Ленинский районный суд Ставрополя 23 октября арестовал двоюродного брата бывшего сенатора Рауфа Арашукова — Беслана Арашукова — по делу об участии в организованной преступной группировке и растрате.
Ведомости вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Автоспорт
Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии
Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости вчера в 16:54
Здоровье
В Челябинске нашли колбасу с африканской чумой свиней
Москва 24 вчера в 19:33
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 15:31
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ 22 октября в 15:45
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", - заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Футбол
«Зенит» уступил «РБ Лейпцигу» в Лиге Чемпионов
23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
REGNUM вчера в 23:46
Игры
Разработчики Dying Light анонсировали кроссовер с Left 4 Dead 2
Польская компания Techland анонсировала кроссовер экшена Dying Light и шутера Left 4 Dead 2 от Valve.
CyberSport.ru вчера в 16:07
Гаджеты
Пять экспериментальных приложений от Google помогут бороться с зависимостью от смартфонов
Виртуальный рычаг включает таймер, пока он будет в действии, никто из компании не сможет трогать смартфон.
ГЛАС.RU вчера в 13:20
Происшествия
В Новосибирской области объявили в розыск подростка с рюкзаком
Как говорится в ориентировке областного ГУ МВД, он проживает в Бердске и накануне самовольно ушел из дома на улице Полярной, 27.
Российская газета вчера в 06:28
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51