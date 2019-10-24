Политика

КоммерсантъКоммерсантъСуд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
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Суд США обязал Госдепартамент в течение 30 дней опубликовать документы по Украине

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Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

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Суд обязал госдеп США начать публикацию документов, связанных с Украиной

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Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
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