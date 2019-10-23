Политика
КоммерсантъСуд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
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«Данное решение было принято во исполнение иска, поданного наблюдательной группой American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власть Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович», — уточняет сайт телеканала CNN.Украина.ру01:24
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
Наука
Человеческую яйцеклетку отредактируют в России
SciencePop вчера в 15:41
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Век 21 октября в 11:11
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Музыка
K-pop-группа BTS установила мировой рекорд
K-pop-группа BTS из Южной Кореи установила мировой рекорд в популярном приложении TikTok.
Культуромания 03:54
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
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Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06
Наука
Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика 22 октября в 07:07
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Футбол
Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет»
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.
Матч ТВ 00:30
Общество
Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября
Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:05
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
СК начал проверку смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете
Следователи проводят проверку после смерти трехмесячного младенца на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск 9 октября.
РБК 03:46
Технологии
«Тинькофф» запускает новый сервис безналичного перевода чаевых
«Тинькофф» совместно с дочерней компанией CloudPayments запускает сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, рассказал «Ведомостям» представитель группы.
Ведомости вчера в 17:45
Политика
Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
Коммерсантъ вчера в 15:13
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл
Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru вчера в 10:45
Здоровье
Кому нельзя есть яйца, рассказала диетолог
Российский диетолог рассказала, при каких заболеваниях лучше отказаться от употребления яиц.
МедиаПоток вчера в 12:17
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве
Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.
Life.ru вчера в 13:34
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика
Ас-Сиси пригласил Путина на форум по миру и устойчивому развитию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента РФ Владимира Путина 11-12 декабря в Асуан на форум по миру и устойчивому развитию.
РИА Новости 04:06
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика
Помпео встретился с украинским митрополитом Епифанием
News.ru вчера в 16:29
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения, показав его неудачное фото
Напомним, что 25 августа, в день рождения Блейк Лайвли, Райан опубликовал целую галерею неудачных фото своей жены, чем вызвал восторг со стороны своих поклонников.
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Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru 01:00
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Происшествия
Российская школьница изнасиловала двух семиклассниц
В Коломне, Московская область, 15-летняя школьница изнасиловала двух семиклассниц, которых заподозрила в проявлении симпатии к знакомому парню.
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