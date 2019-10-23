Политика

КоммерсантъКоммерсантъСуд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
«Данное решение было принято во исполнение иска, поданного наблюдательной группой American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления на власть Украины, а также документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович», — уточняет сайт телеканала CNN
.
Украина.ру01:24

Подробнее о событии

Суд США обязал Госдепартамент в течение 30 дней опубликовать документы по Украине

ТАССвчера в 16:21

Суд обязал Госдеп представить документы по Украине в течение 30 дней

RT на русскомвчера в 16:35

Суд обязал Госдеп предоставить материалы об отношениях с Украиной

РБКвчера в 18:06

Суд в США обязал Госдеп опубликовать переписку, касающуюся Украины

REGNUM01:33

Суд в США дал Госдепу месяц на публикацию документов по Украине

Известиявчера в 17:21

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Коммерсантъвчера в 19:53

Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

Московский Комсомолецвчера в 17:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
Наука

Человеческую яйцеклетку отредактируют в России

SciencePop вчера в 15:41
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.
Век 21 октября в 11:11
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Музыка

K-pop-группа BTS установила мировой рекорд

K-pop-группа BTS из Южной Кореи установила мировой рекорд в популярном приложении TikTok.
Культуромания 03:54
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Матч ТВ 03:53
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru 22 октября в 13:06
Наука

Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников

Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.
Популярная механика 22 октября в 07:07
Спорт

В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Футбол

Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.
Матч ТВ 00:30
Общество

Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидается в Москве 24 октября

Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
ТАСС вчера в 23:05
Экономика

Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%

Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

СК начал проверку смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете

Следователи проводят проверку после смерти трехмесячного младенца на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск 9 октября.
РБК 03:46
Технологии

«Тинькофф» запускает новый сервис безналичного перевода чаевых

«Тинькофф» совместно с дочерней компанией CloudPayments запускает сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, рассказал «Ведомостям» представитель группы.
Ведомости вчера в 17:45
Политика

Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи

Коммерсантъ вчера в 15:13
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл

Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.
RuNews24.ru вчера в 10:45
Здоровье

Кому нельзя есть яйца, рассказала диетолог

Российский диетолог рассказала, при каких заболеваниях лучше отказаться от употребления яиц.
МедиаПоток вчера в 12:17
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве

Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.
Life.ru вчера в 13:34
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Политика

Ас-Сиси пригласил Путина на форум по миру и устойчивому развитию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента РФ Владимира Путина 11-12 декабря в Асуан на форум по миру и устойчивому развитию.
РИА Новости 04:06
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика

Помпео встретился с украинским митрополитом Епифанием

News.ru вчера в 16:29
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения, показав его неудачное фото

Напомним, что 25 августа, в день рождения Блейк Лайвли, Райан опубликовал целую галерею неудачных фото своей жены, чем вызвал восторг со стороны своих поклонников.
ОК! вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»

Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru 01:00
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Происшествия

Российская школьница изнасиловала двух семиклассниц

В Коломне, Московская область, 15-летняя школьница изнасиловала двух семиклассниц, которых заподозрила в проявлении симпатии к знакомому парню.
Наша версия 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рудольф Джулиани
Американский политик
Американский политический деятель, мэр Нью-Йорка в 1994-2001 годах от Республиканской партии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное