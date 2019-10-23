с чего всё началось

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

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Общество Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть» Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они. К однозначно вредному продукту эксперты отнесли рафинированную муку.

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Музыка K-pop-группа BTS установила мировой рекорд K-pop-группа BTS из Южной Кореи установила мировой рекорд в популярном приложении TikTok.

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Футбол Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет» Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.

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Экономика Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50% Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Происшествия СК начал проверку смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете Следователи проводят проверку после смерти трехмесячного младенца на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск 9 октября.

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Шоу-бизнес Елизавета II убрала со стола фото принца Гарри и Меган Маркл Источник издания в Букингемском дворце связывает пропажу снимка с поведением Меган Маркл и принца Гарри.

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