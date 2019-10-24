Политика
Московский КомсомолецСуд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
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Общество
Украинцев признали самыми бедными в Европе
"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 — ниже среднего показателя по Европе", — говорится в исследовании.
РИА Новости вчера в 14:41
Авто
Бренд Nissan может отказаться от марки Datsun
Автоновости дня вчера в 06:55
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Гаджеты
Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев
Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Rambler News Service вчера в 07:07
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой
Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Здоровье
Врач назвал признаки гипертонического криза
Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал в интервью "Вечерней Москве", как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Единоборства
Отец Нурмагомедова напомнил фанатам о приезде Макгрегора в Москву
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предстоящий визит ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.
Национальная служба новостей 00:55
Происшествия
Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском
РИА Новости вчера в 15:05
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM вчера в 02:06
Фигурное катание
Тренер: Смотришь на Трусову и Щербакову и не успеваешь считать обороты
Напомним, Валиева, Трусова и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 14:09
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Здоровье
Врач назвала главную опасность употребления кофе по утрам
Мария Бадалян добавила, что опасность может крыться и в проблемах с нервной системой.
Вечерняя Москва вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК вчера в 05:29
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Армия и оружие
Инцидент с марихуаной на ракетной базе расследуется ВВС США
Inc-news.ru вчера в 21:37
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Политика
В НАТО обсудят идею Германии о международной зоне безопасности в Сирии
Идея министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международной зоны безопасности в Сирии будет обсуждаться на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу.
Российская газета 00:43
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото
На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45