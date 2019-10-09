Общество

РБКРБКСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью. При этом он не получил должного предупреждения о рисках, связанных с приемом лекарства. О решении суда сообщает The Wall Street Journal.
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Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

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В США суд обязал дочернюю компанию Johnson and Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд за побочный эффект

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Стартовало производство Lada Vesta с вариатором

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Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе

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СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве

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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип

Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

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