Общество
ИнтерфаксСуд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
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Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Здоровье
Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, какие продукты могут вымывать кальций из организма и мешают усваивать этот микроэлемент.
Питерские заметки 02:49
Общество
В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру
Российская газета 01:00
Технологии
Сбербанк показал новые корпоративные цвета
Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Здоровье
В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ
60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц.
РЕН ТВ вчера в 16:06
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 02:42
Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Гаджеты
Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro
Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.
Экономика сегодня 07 октября в 20:33
Киберспорт
Капитан Virtus.pro сыграл в Dota 2 с ведущим «Вечернего Урганта»
В первой части эфира Иван Ургант показал ролик, в котором пробует играть в игру Dota 2 в компании капитана Virtus.pro.
Чемпионат вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери
Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Политика
Против Порошенко открыли дело о недостоверной декларации
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко, на этот раз - по факту возможного декларирования недостоверной информации.
ТАСС 02:52
Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие
В ходе демилитаризации Донбасса киевским оккупантам предстоит освободить ряд территорий
Украинским оккупационным войскам в ходе разведения сил на линии боевого соприкосновения Донбасса предстоит освободить ряд территорий и населенных пунктов, которые войдут в демилитаризованную «серую» зону.
Новостной фронт 04:22
Армия и оружие
Меняйло прокомментировал информацию о переносе производства Су-34
РБК Новосибирск вчера в 22:54
Армия и оружие
Армия Турции начала переход границы на северо-востоке Сирии
«Подразделения турецкой армии начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — объяснил собеседник агентства шаги Анкары.
ФАН 04:59
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 07 октября в 01:51
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае
Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Джона Миллмана в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
ТАСС Спорт 05:15
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Гаджеты
Стоимость ремонта Samsung Galaxy Fold огорчит владельцев
Да, ремонт сгибающегося экрана Samsung Galaxy Fold будет обходиться в треть стоимости самого смартфона.
iXBT.com 01:24
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома
Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.
Телеканал RTVI вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Энергетика
Коболев рассказал, когда «Газпром» сможет поставлять газ на Украину
Продажи могут принести существенную прибыль «Газпрому», если цены устроят украинских контрагентов, добавил Коболев.
Украина.ру 05:08
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45