Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.

Здоровье Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты Специалисты сообщили, какие продукты могут вымывать кальций из организма и мешают усваивать этот микроэлемент.

Технологии Сбербанк показал новые корпоративные цвета Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.

Здоровье В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ 60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц.

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Авто АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.

Политика Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.

Киберспорт Капитан Virtus.pro сыграл в Dota 2 с ведущим «Вечернего Урганта» В первой части эфира Иван Ургант показал ролик, в котором пробует играть в игру Dota 2 в компании капитана Virtus.pro.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о характере своей дочери Российский певец Сергей Лазарев поделился подробностями своей жизни. Артист воспитывает двоих детей — сына Никиту и дочку Аню.

Политика Против Порошенко открыли дело о недостоверной декларации Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко, на этот раз - по факту возможного декларирования недостоверной информации.

Происшествия Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Армия и оружие В ходе демилитаризации Донбасса киевским оккупантам предстоит освободить ряд территорий Украинским оккупационным войскам в ходе разведения сил на линии боевого соприкосновения Донбасса предстоит освободить ряд территорий и населенных пунктов, которые войдут в демилитаризованную «серую» зону.

Армия и оружие Армия Турции начала переход границы на северо-востоке Сирии «Подразделения турецкой армии начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — объяснил собеседник агентства шаги Анкары.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Теннис Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Джона Миллмана в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Гаджеты Стоимость ремонта Samsung Galaxy Fold огорчит владельцев Да, ремонт сгибающегося экрана Samsung Galaxy Fold будет обходиться в треть стоимости самого смартфона.

Общество Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.

Шоу-бизнес Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.