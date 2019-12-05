Общество
ВедомостиСуд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
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Культура
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Общество
В Крыму суд приостановил работу парка львов «Тайган»
Постановлением Белогорского районного суда Республики Крым работа парка львов "Тайган", вокруг которого в последние недели разразился крупный скандал, приостановлена на 30 дней.
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Футбол
Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Прокурор запросил четыре года колонии студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Происшествия
Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь
Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении мужчины, жестоко убившего жену, тещу и ранившего двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Политика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Фигурное катание
Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Здоровье
На развитие омской медицины выделят 34 млрд рублей – Бурков
До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон
Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Биатлон
Куклина заняла пятое место в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram
Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Политика
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Единоборства
Руис и Джошуа провели дуэль взглядов
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе мексиканец Энди Руис провел дуэль взглядов со своим соперником британцем Энтони Джошуа.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
Происшествия
Грузия выдала России двух нижегородских братьев-депутатов
По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника — родного брата — взятку в 6 млн рублей от директора строительной фирмы.
Здоровье
Врач рассказал о главной опасности вируса папилломы для женщин
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, чем грозит вирус папилломы, и как от него защититься.
Шоу-бизнес
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой Телесваха пожаловалась поклонникам на свою соведущую.
Происшествия
Историка Соколова перевели из «Бутырки» в психиатрическую клинику
Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование.