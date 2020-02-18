Это какая-то новая информация, я пока ей не владею, поэтому не могу ее комментировать.

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Политика Глава комитета бундестага пригрозил Москве санкциями из-за Сирии К максимальному политическому и экономическому давлению на Москву с целью прекращения «бомбардировок гражданского населения» в Сирии призвал представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС), председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

Экономика В России подорожают алкоголь, сигареты, бензин и машины В России увеличение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января приведет к росту цен на пиво на 0,8%, вино - на 3,5%, крепкие алкогольные напитки - на 1,2%. Спиртное подорожает уже в 2020 году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка РФ.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Культура Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем.

Общество Дневной сон в выходные снижает риск сердечного приступа Выяснилось, что у тех, кто практиковал дневной сон 6-7 раз в неделю, опасность развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности увеличивалась по сравнению с теми, кто спал только ночью.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.

Авто Новый кроссовер Kia Sorento представили официально Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.