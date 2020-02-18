Общество
ВедомостиСуд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.
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— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:12
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Глава комитета бундестага пригрозил Москве санкциями из-за Сирии
К максимальному политическому и экономическому давлению на Москву с целью прекращения «бомбардировок гражданского населения» в Сирии призвал представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС), председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.
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