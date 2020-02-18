Общество

ВедомостиВедомостиСуд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров компании ЮКОС. Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу.
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Дмитрий Песков
Это какая-то новая информация, я пока ей не владею, поэтому не могу ее комментировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:12

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Суд в Гааге обязал РФ выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории

БИЗНЕС Online05:00

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Znak.com04:54

Суд в Гааге подтвердил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов

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РИА Новости04:34

История спора бывших акционеров ЮКОСа и России

ТАСС05:35

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

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