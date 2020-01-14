Общество
ВедомостиСуд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях
В начале января американский регулятор потребовал от Telegram раскрыть эту информацию через суд. С помощью данных SEC планировала провести тест Хоуи и определить, является ли криптовалюта Gram ценной бумагой, – именно это является предметом спора.
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с чего всё началось
Суд южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram раскрыть финансовую информацию в соответствии с требованием американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.Московский Комсомолец06:33
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Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Общество
Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Кино
Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Армия и оружие
ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Общество
Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится
В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
Экономика
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна
Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Политика
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине
Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне, которая пройдет в Берлине 19 января.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться перед евреями
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Шоу-бизнес
Рудковская раскритиковала Авербуха за гонорары фигуристов в шоу
Российский продюсер Яна Рудковская раскритиковала коллегу и хореографа Илью Авербуха за гонорары фигуристов в ледовых шоу.
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Здоровье
В Китае зафиксировали новый смертельный вирус
С начала декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировано 59 случае заболевания пневмонией, связанной с ранее неизвестным коронавирусом.
Экономика
В «РусГидро» переворачивают активы
13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".
Общество
В Карелии спасли новорожденных медвежат
В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Экономика
«Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд
Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.