с чего всё началось

В начале января американский регулятор потребовал от Telegram раскрыть эту информацию через суд. С помощью данных SEC планировала провести тест Хоуи и определить, является ли криптовалюта Gram ценной бумагой, – именно это является предметом спора.

Общество Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.

Экономика Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Политика Володин призвал Польшу извиниться перед евреями Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.

Здоровье В Китае зафиксировали новый смертельный вирус С начала декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировано 59 случае заболевания пневмонией, связанной с ранее неизвестным коронавирусом.

Экономика В «РусГидро» переворачивают активы 13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".

Экономика «Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.