Общество

ВедомостиВедомостиСуд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях

В начале января американский регулятор потребовал от Telegram раскрыть эту информацию через суд. С помощью данных SEC планировала провести тест Хоуи и определить, является ли криптовалюта Gram ценной бумагой, – именно это является предметом спора.
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с чего всё началось
Суд южного округа штата Нью-Йорк обязал
 Telegram раскрыть финансовую информацию в соответствии с требованием американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Московский Комсомолец06:33

Подробнее о событии

Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов

ТАСС09:13

Суд потребовал Тelegram объяснить, куда ушли деньги для запуска криптовалюты

Телеканал 360°07:53

Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях

Ведомости05:06

Telegram обязали раскрыть данные о банковских операциях

Газета.Ru07:28

Окружной суд штата Нью-Йорк обязал Телеграм предоставить банковские документы о расходовании более 1,5 млрд долларов

Эхо Москвы07:04

Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Комсомольская правда07:47

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

РБК06:49
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Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Общество

Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку

Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца.
РИА Новости 07:59
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщили, что устали от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Кино

Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 06:40
Происшествия

Садальский отказался пояснить свою шутку про выпавшую из окна модель

Газета.Ru 07:33
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Армия и оружие

ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»

Российская газета 04:53
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 08:28
Общество

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
Российская газета 07:41
Экономика

Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна

Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.
Российская газета 08:19
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Политика

Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине

Россия приглашена на конференцию по Ливии на высшем уровне, которая пройдет в Берлине 19 января.
Российская газета 09:19
Политика

Володин призвал Польшу извиниться перед евреями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководителям современной Польши должно «принести извинения евреям и всему миру» за то, что атмосфера в стране перед Второй мировой войной и позиция руководства того периода подогревали антисемитские настроения в обществе и создавали почву для последующего массового уничтожения евреев.
Московский Комсомолец 06:25
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Шоу-бизнес

Рудковская раскритиковала Авербуха за гонорары фигуристов в шоу

Российский продюсер Яна Рудковская раскритиковала коллегу и хореографа Илью Авербуха за гонорары фигуристов в ледовых шоу.
МК-Спорт 07:36
Кино

HBO показал видео к премьере «Нового папы»

HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Собака.ru 12 января в 04:22
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
РЕН ТВ 02:32
Здоровье

В Китае зафиксировали новый смертельный вирус

С начала декабря 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировано 59 случае заболевания пневмонией, связанной с ранее неизвестным коронавирусом.
SM News 04:19
Общество

«Газпром нефть» готовится застроить Охтинский мыс в Петербурге

Мойка78 07:51
Экономика

В «РусГидро» переворачивают активы

13 января бумага "РусГидро" на Московской бирже торговалась за 0,6 руб. Такая перевернутая схема позволит увеличить дивидендный поток "РусГидро" в пользу нового мажоритарного акционера с учетом его потребности в финансировании новых инфраструктурных строек, полагают собеседники "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 17:04
Общество

В Карелии спасли новорожденных медвежат

В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой.
Что происходит 07:57
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Политика

В Москве уточнили позицию по обмену осужденной в России израильтянки

Взгляд.ру 09:07
Экономика

«Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд

Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 02:34
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
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