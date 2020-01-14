Общество

Crypto-NewsCrypto-NewsСуд обязал Telegram раскрыть всю финансовую информацию

Любое начинание Павла Дурова рано или поздно сталкивается с противодействием властей, будь это Россия, Иран или Соединенные Штаты. Сегодня, окружной суд южного округа штата Нью-Йорк, обязал Telegram до 26 февраля раскрыть финансовую информацию по деятельности компании Дурова.
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Суд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов

Известия10:16

Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов

ТАСС09:13

Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях

Ведомости05:06

Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Комсомольская правда07:47

Окружной суд штата Нью-Йорк обязал Телеграм предоставить банковские документы о расходовании более 1,5 млрд долларов

Эхо Москвы07:04

Суд потребовал Тelegram объяснить, куда ушли деньги для запуска криптовалюты

Телеканал 360°07:53

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

РБК06:49
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Армия и оружие

Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Газета.Ru 13:44
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Общество

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
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Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
ФАН 12:55
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Экономика

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
РБК 01:00
Политика

НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Известия 12:25
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Энергетика

Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в стране

Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз нефти марки Brent до $64,83 на 2020 год и до $67,53 на 2021 год.
RT на русском 12:40
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Вести.Ru 08:42
Общество

BMW окончательно передумал строить свой завод в РФ

Немецкий концерн BMW окончательно решил отказаться от намерений по строительству своего предприятия по сборке легковушек в России из-за невыгодных условий специального инвестиционного контракта и непростой ситуации на авторынке России.
Pnzdrive 06:22
Хоккей

«Торпедо» победило «Сочи» в овертайме

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило хоккейный клуб «Сочи» со счётом 2:1 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 13:27
Политика

В Гидрометцентре оценили слова депутата о климатическом оружии США

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 12:34
Футбол

Джано Ананидзе может перейти в «Тамбов»

ODDS.ru 05:19
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
РБК 13:24
Происшествия

СК попросил назначить штраф генералу Шебуняеву по делу о контрабанде

В сентябре 2016 года бывший главный таможенник аэропорта Внуково Юрий Шебуняев был объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о контрабанде товаров из Турции.
Известия 13:40
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Вечерняя Москва 08:47
Шоу-бизнес

Рудковская пристыдила Авербуха за гонорары Медведевой

Рудковская привела данные, что за выход на лед в шоу Авербуха Медведева получала по 150 тысяч рублей, при этом за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова зарабатывала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).
Рамблер 07:25
Политика

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.
ТК Звезда вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у несостоявшейся невестки

Мария Шукшина впервые встретилась со своим внуком Марком.
7Дней.ру 12:13
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU 13:44
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Происшествия

В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
РИА Новости 13:31
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Общество

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
ТАСС 05:40
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
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