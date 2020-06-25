Мы с нетерпением ожидаем продолжения наших других проектов и направлений инноваций, и мы надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда. Порядка $1,19 млрд из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами.

Энергетика Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. 21

Политика Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова. 2,7K

Кино Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш» После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.

Общество В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. 961

Здоровье Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылке к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете «Комсомольская правда». 11

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,4K

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,7K

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Общество ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. 982

Наука В Индийском океане зарождается новый континент Группа геологов из Франции и Австралии изучила архипелаг Кергелен, расположенный в Индийском океана, и пришла к выводу, что там формируется новая земля. 100

Политика Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России. 2K

Политика Избирком аннулировал бюллетень журналиста Лобкова Мосгоризбирком решил аннулировать бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды по поправкам к Конституции. 13

Политика Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.