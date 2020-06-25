Общество
Газета.RuСуд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда. Порядка $1,19 млрд из этой суммы будут выплачены в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами.
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Мы с нетерпением ожидаем продолжения наших других проектов и направлений инноваций, и мы надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем.
— Павел Дуров, российский предпринимательИА Красная Весна 15:39
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Павел Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США по криптовалюте TON
Комсомольская правда14:33
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Энергетика
Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика
Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Футбол
«Эспаньол» остался на последнем месте после поражения от «Бетиса»
Евро-футбол.ру 18:08
Кино
Слухи: Николас Кейдж ведет переговоры о роли Супермена в фильме «Флэш»
После известия о переговорах с Майклом Китоном насчет возвращения к образу пожилого Бэтмена во «Флэше» портал We Got This Covered преподнес еще более удивительную весть.
Киноафиша России 09:49
Общество
В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19.
Москва 24 15:57
Здоровье
Врач-эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета
Повышенный уровень глюкозы в крови является признаком преддиабета и говорит о прямой предпосылке к диабету, заявила врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова 25 июня в интервью газете «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 01:25
Политика
МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму
Известия вчера в 22:42
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед Парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 18:03
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
В Steam началась летняя распродажа
В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Общество
ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе
В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru 13:44
Гаджеты
Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020
Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Группа геологов из Франции и Австралии изучила архипелаг Кергелен, расположенный в Индийском океана, и пришла к выводу, что там формируется новая земля.
Gazeta.SPb 00:07
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru 15:13
Политика
Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России.
Pravda.Ru 08:15
Происшествия
В Подмосковье утонули трое детей
Газета.Ru 14:29
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Авто
Посмотрите на полную коллекцию мопедов Львовского мотозавода за 100 лет
Блогер OlegACC собрал полную коллекцию мопедов, произведённых Львовским мотозаводом (ЛМЗ).
Motor 12:17
Политика
Избирком аннулировал бюллетень журналиста Лобкова
Мосгоризбирком решил аннулировать бумажный бюллетень журналиста «Дождя» Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды по поправкам к Конституции.
Компания 11:18
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском 16:39
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,4
РИА Новости 17:44