Общество

ДождьДождьБританский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда.
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Суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра

В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card).
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