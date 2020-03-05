В судебных материалах сказано, что кипрское удостоверение личности (Cypriot ID Card, выдается гражданам Кипра) было удержано полицией, а российский паспорт должен был быть сдан до 16:00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card).

с чего всё началось

Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистратского суда.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Космос Индонезия «бросила вызов» НАСА, проведя испытания новой ракеты Малоизвестное широкой общественности индонезийское космическое агентство осуществило успешный запуск ракеты-носителя собственного производства с пусковой площадки, расположенной в покрытой редкой растительностью пустоши Восточной Явы.

Общество Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.

Общество Из-за коронавируса туристическая отрасль потеряет миллиарды долларов Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Политика Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.

Экономика На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.

Авто Российский авторынок в феврале снизился на 2% Лидерство на авторынке России удерживает отечественный АВТОВАЗ, который по итогам прошлого месяца реализовал 25 002 автомобиля LADA (-7%).

Происшествия Суд оставил в силе арест подростков, готовивших теракт в Керчи Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения двум подросткам, обвиняемым в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования.

Общество Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.

Футбол Отец Холанда назвал подходящий для его сына чемпионат Отец норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Альф-Инге рассказал о потенциальном переходе сына в один из клубов чемпионата Испании.

Общество В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали, какое имя выбрали для новорожденной малышки.

Политика Путин рассказал историю создания «Искандеров» В очередной части интервью президента России Владимира Путина с журналистом ТАСС Андреем Ванденко глава государства рассказал историю создания комплексов «Искандер».