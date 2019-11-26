Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову. Их обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный запуск авиационной ракеты Х-29ТД при проверке на земле в Крыму, сообщается на сайте суда.
Читать в источнике
Комментировать482
с чего всё началось

Ангарны хлопцы

Следствие и суд установили, что 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ. Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

За случайный пуск ракеты на крымском полигоне двое военных заплатят 31 миллион

КП - Крым04:55

Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»

РИА Новости Крым04:53

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru02:36

В Крыму с двух военных взыщут 31 млн руб. за случайно запущенную ракету

РБК03:38

Суд в Крыму взыскал 31 млн рублей с военных, по неосторожности взорвавших две авиаракеты

ТАСС03:34

Суд обязал двух военных заплатить 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

Коммерсантъ03:59

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Российская газета вчера в 15:16
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Спорт

Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.
Взгляд.ру 05:20
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Политика

Партию Зеленского покинут более 10 депутатов

Фракцию партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинут 11 парламентариев.
Lenta.ru 03:03
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
Газета.Ru вчера в 12:51
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время позволит пользователям настроить автоматическое удаление отправленных сообщений.
Lenta.ru 04:58
Происшествия

Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

РИА Новости 03:53
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Футбол

Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард сборной Голландии, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен позволил себе произнести нацистское приветствие в прямом эфире канала FOX Sports.
Евро-футбол.ру вчера в 15:38
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Политика

Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Газета.Ru 01:11
Игры

Valve внезапно удалила из Steam около тысячи игр

Накануне пользователи Reddit обратили внимание, что всего за несколько часов Valve удалила из Steam около тысячи игр.
Gmbox.ru 03:39
Общество

Отступившее на 100 метров Азовское море вернулось в привычные берега

Пока же ветер утих, и уровень моря в этом районе восстановился. Подробнее: "Азовское море отступило от берега на 100 метров"
Московский Комсомолец 05:14
Общество

ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
РИА Новости 04:58
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой и Галкина активно помогают в уборке семейного замка

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно помогают в уборке семейного замка в подмосковной деревне Грязь.
Актуальные Новости вчера в 10:51
Политика

К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Lenta.ru 01:24
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»

News.ru 24 ноября в 12:53
Политика

Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма

Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Lenta.ru 04:05
Армия и оружие

Украинские силовики трижды обстреляли район Петровского, заявили в ДНР

РИА Новости 04:37
Происшествия

Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР

Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 01:00
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное