Общество
РИА НовостиСуд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову. Их обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный запуск авиационной ракеты Х-29ТД при проверке на земле в Крыму, сообщается на сайте суда.
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с чего всё началось
Следствие и суд установили, что 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ. Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД.Коммерсантъвчера в 17:43
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