Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV. После заседания девушка выразила опасения, что ее отправили на пожизненную госпитализацию, так как в постановлении суда не указаны сроки изоляции.

Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу

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