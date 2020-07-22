«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — озвучили сегодня в Басманном суде Москвы.

с чего всё началось

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница» Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.

Происшествия Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии. 3

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Футбол «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус» 23 июля Туринцы в прошлом туре по делу одолели «Лацио» и стали ещё ближе к долгожданному скудетто.

Происшествия СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении. 6

Хоккей Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года. 1

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 151

Здоровье Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19. 16

Общество Ортопед назвал способ улучшить сон Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром. 1

Космос Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11» Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.

Общество Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica. 203

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 491

Транспорт В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев. 806

Спорт EA Sports представила обложку FIFA 21 The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.