Общество

Lenta.ruLenta.ruСуд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
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Сын Децла сделал ДНК-тест на родство с рэпером: суд огласил результат

«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — озвучили сегодня в Басманном суде Москвы.
StarHit.ruвчера в 09:00

Подробнее о событии

Суд озвучил результаты ДНК-теста сына Децла

Телеканал 360°вчера в 17:43

Суд огласил решение насчет родства Децла и его сына Тони

Московский Комсомолецвчера в 11:50

Суд огласил результаты ДНК-теста сына Децла

ТК Звездавчера в 09:33

Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла

Известиявчера в 10:40

Обнародованы результаты ДНК-теста сына Децла

РЕН ТВвчера в 10:16

Объявлен результат ДНК: сын Децла сделал тест на родство с рэпером

Комсомольская правдавчера в 11:35

Сын Децла сделал ДНК-тест на родство с рэпером: суд огласил результат

StarHit.ruвчера в 09:00
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Происшествия

Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС вчера в 21:16
3
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
1,6K
Футбол

«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус» 23 июля Туринцы в прошлом туре по делу одолели «Лацио» и стали ещё ближе к долгожданному скудетто.
Чемпионат вчера в 11:15
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 22:30
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Здоровье

Вскрытие выявило в сердце у пациентов с COVID-19 странные изменения

Цензуры.Нет вчера в 07:33
43
Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
1
Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
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Политика

Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
40
Политика

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета 20 июля в 12:36
3K
Авто

Ford выпустит еще одну партию спецсерии Bronco First Edition

Американский автоконцерн Ford рассказал о том. что партия эксклюзивной модели Bronco в специальной версии First Edition будет удвоена.
Car.ru вчера в 10:55
8
Здоровье

Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже

Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 16:22
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Шоу-бизнес

Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе

Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН вчера в 06:35
2
Общество

Ортопед назвал способ улучшить сон

Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром.
ToDay News Ufa 00:07
1
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com вчера в 10:01
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Космос

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 21 июля в 08:23
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
69
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
28
Шоу-бизнес

Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

Lenta.ru вчера в 23:47
1
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa вчера в 08:06
47
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс вчера в 04:32
3,8K
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
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Общество

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
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Транспорт

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
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Спорт

EA Sports представила обложку FIFA 21

The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru вчера в 12:34
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Кино

Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм

Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру вчера в 11:20
1
Общество

Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана

Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43
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Децл
Российский исполнитель
Российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт, известный под сценическими псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко. Децл является одним из первых звездных артистов российского хип-хопа в СНГ.
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