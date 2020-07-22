Общество
Lenta.ruСуд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
«Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», — озвучили сегодня в Басманном суде Москвы.StarHit.ruвчера в 09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
Ведомости вчера в 23:42
Происшествия
Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС вчера в 21:16
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Футбол
«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто
Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус» 23 июля Туринцы в прошлом туре по делу одолели «Лацио» и стали ещё ближе к долгожданному скудетто.
Чемпионат вчера в 11:15
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 22:30
Здоровье
Вскрытие выявило в сердце у пациентов с COVID-19 странные изменения
Цензуры.Нет вчера в 07:33
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган считает, что прогресс в отношениях России и США на данном этапе практически невозможен.
Интерфакс вчера в 20:41
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета 20 июля в 12:36
Авто
Ford выпустит еще одну партию спецсерии Bronco First Edition
Американский автоконцерн Ford рассказал о том. что партия эксклюзивной модели Bronco в специальной версии First Edition будет удвоена.
Car.ru вчера в 10:55
Здоровье
Гусев анонсировал дальнейшее смягчение ограничений в Воронеже
Глава региона поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о дальнейшей отмене ограничений, введенных в Воронежской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН вчера в 06:35
Общество
Ортопед назвал способ улучшить сон
Неровный матрац может привести к изменению позы во время сна, за этим следуют сложные последствия, например, искривление позвоночника, появление болей в спине, а также то самое чувство разбитости утром.
ToDay News Ufa 00:07
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com вчера в 10:01
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru 21 июля в 08:23
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета вчера в 09:49
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде
Lenta.ru вчера в 23:47
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Интерфакс вчера в 04:32
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru вчера в 14:22
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Общество
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
По словам журналистки издания The Bell Екатерины Арениной, он приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Цензуры.Нет вчера в 09:38
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
Спорт
EA Sports представила обложку FIFA 21
The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru вчера в 12:34
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Кино
Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм
Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру вчера в 11:20
Общество
Навальному предъявили обвинения по делу о клевете на ветерана
Следственный комитет РФ предъявил обвинение Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил РАПСИ адвокат Вадим Кобзев.
РАПСИ вчера в 13:43