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Известия
Известия

Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября

Приговор актеру Михаилу Ефремову, который проходит по делу о смертельном ДТП в Москве, огласят 8 сентября. Об этом заявил корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 3 сентября. Оглашение итогового судебного акта по делу артиста состоится в 11 часов утра.В источнике
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Комсомольская правда

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября

Комсомольская правда11:29
РИА Новости

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

РИА Новости10:34
ТАСС

Приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП огласят 8 сентября

ТАСС10:03
РБК

Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову

РБК09:47
RT на русском

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

RT на русском09:35
Коммерсантъ

«Не знаешь меры — пойдешь на нары»

Коммерсантъ10:30
Телеканал 360°

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Телеканал 360°09:33

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Путин снял запрет Аксенова на проект водоснабжения Севастополя

В ответ Путин отметил, что даст правительству РФ соответствующее поручение и попросил врио губернатора проработать все детали этой инициативы — «объемы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу».
Примечаниявчера в 14:39
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Арбитр отказался от судейства после ошибки в матче «Спартак» — «Сочи»

9 августа Еськов работал в качестве видеоассистента на матче первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Столичный клуб упустил победу на последних минутах из-за ошибки Еськова и главного арбитра Василия Казарцева, назначивших пенальти.
РБК спорт08:55

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Бюджетное правило при стабильных объемах нефтедобычи и экспорта предусматривает продажу валюты на рынке в периоды, когда стоимость нефти Urals ниже заложенной в бюджете цены отсечения ($42,4 за баррель), а полученные от превышения этой цены сверхдоходы бюджета идут на покупку валюты.
Коммерсантъ09:08
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