Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Смотрите также
Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном
Черчесов назвал победу над сборной Сербии сложной, но заслуженной
Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского «Миротворца»
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Мексика может начать испытания российской вакцины от коронавируса в октябре
Ракетный крейсер «Москва» вышел в море после ремонта
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Правительство РФ не поддержало инициативу отменить транспортный налог
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, сообщает РБК. Оглашение итога слушаний состоится в 11 утра. Актер Михаил Ефремов выступил в Пресненском суде Москвы сегодня с последним словом.В источнике
Подробнее о событии
Приговор Михаилу Ефремову: тяжелая зависимость стала проклятьем знаменитого артиста
Комсомольская правда17:55