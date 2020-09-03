21-летняя дочь певицы Славы получила свою первую музыкальную премию

Младшая дочь Славы с папой Анатолием Данилицким Стоит добавить, что на сцене ЖАРА KIDS Music Awards, куда Слава и ее талантливая наследница отправились 2 сентября, выступил другой звездный родитель, чей наследник запел совсем недавно.