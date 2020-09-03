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Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября

Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, сообщает РБК. Оглашение итога слушаний состоится в 11 утра. Актер Михаил Ефремов выступил в Пресненском суде Москвы сегодня с последним словом.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову

РБКвчера в 09:47
РИА Новости

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

РИА Новостивчера в 10:34
ТАСС

Приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП огласят 8 сентября

ТАССвчера в 10:03
Комсомольская правда

Приговор Михаилу Ефремову: тяжелая зависимость стала проклятьем знаменитого артиста

Комсомольская правда17:55
URA.Ru

Названа дата оглашения приговора Ефремову

URA.Ruвчера в 09:39
RT на русском

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

RT на русскомвчера в 09:35
Телеканал 360°

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Телеканал 360°вчера в 09:33

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы
Finam.Ru2 сентября в 13:00

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото

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Вокруг ТВвчера в 11:40

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РБК17:39
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Российская газетавчера в 04:50
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