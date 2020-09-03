Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
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Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, сообщает РБК. Оглашение итога слушаний состоится в 11 утра. Актер Михаил Ефремов выступил в Пресненском суде Москвы сегодня с последним словом.В источнике
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Приговор Михаилу Ефремову: тяжелая зависимость стала проклятьем знаменитого артиста
Комсомольская правда17:55