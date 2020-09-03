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Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября

Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, сообщает РБК. Оглашение итога слушаний состоится в 11 утра. Актер Михаил Ефремов выступил в Пресненском суде Москвы сегодня с последним словом.В источнике
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Комсомольская правда

Приговор Михаилу Ефремову: тяжелая зависимость стала проклятьем знаменитого артиста

Комсомольская правда17:55
РИА Новости

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

РИА Новостивчера в 10:34
RT на русском

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

RT на русскомвчера в 09:35
РБК

Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову

РБКвчера в 09:47
URA.Ru

Названа дата оглашения приговора Ефремову

URA.Ruвчера в 09:39
ТАСС

Приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП огласят 8 сентября

ТАССвчера в 10:03
Телеканал 360°

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Телеканал 360°вчера в 09:33

В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей
Уфимские Заметкивчера в 03:38
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Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ

3 сентября во Владивостоке сорвало ураганным ветром в бухте Улисс плавучий док, принадлежащий судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", который снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.
МонаВиставчера в 11:58
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу 2 сентября между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошел конфликт, сообщает УНИАН.
Газета.Ruвчера в 07:33
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru2 сентября в 13:00

Посол РФ в Белоруссии ответил на сообщения о единой валюте двух стран

Reuters Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев опроверг сообщения об обсуждении на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Александром Лукашенко вопроса о единой валюте.
РЕН ТВвчера в 14:20
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