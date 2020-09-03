Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
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Приговор актеру Михаилу Ефремову, который проходит по делу о смертельном ДТП в Москве, огласят 8 сентября. Об этом заявил корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 3 сентября. Оглашение итогового судебного акта по делу артиста состоится в 11 часов утра.В источнике
С чего всё началось
Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии
Без изоляции от общества актер Ефремов не исправится, заявил прокурор. — Мы не знаем мотивов, по которым эти свидетели пытались спасти Ефремова от уголовной ответственности, но их показания нашли опровержение в ходе рассмотрения дела.
Екатеринбург Онлайн04:03
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