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Известия
Известия

Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября

Приговор актеру Михаилу Ефремову, который проходит по делу о смертельном ДТП в Москве, огласят 8 сентября. Об этом заявил корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 3 сентября. Оглашение итогового судебного акта по делу артиста состоится в 11 часов утра.В источнике
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Екатеринбург Онлайн

Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Без изоляции от общества актер Ефремов не исправится, заявил прокурор. — Мы не знаем мотивов, по которым эти свидетели пытались спасти Ефремова от уголовной ответственности, но их показания нашли опровержение в ходе рассмотрения дела.
Екатеринбург Онлайн04:03
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Комсомольская правда

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября

Комсомольская правда11:29
РИА Новости

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

РИА Новости10:34
ТАСС

Приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП огласят 8 сентября

ТАСС10:03
РБК

Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову

РБК09:47
RT на русском

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

RT на русском09:35
Телеканал 360°

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Телеканал 360°09:33
Известия

Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября

Известия10:25

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
РИА Новости10:15

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос1 сентября в 11:42

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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