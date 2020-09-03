Приговор актеру Михаилу Ефремову, который проходит по делу о смертельном ДТП в Москве, огласят 8 сентября. Об этом заявил корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 3 сентября. Оглашение итогового судебного акта по делу артиста состоится в 11 часов утра.

С чего всё началось Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии Без изоляции от общества актер Ефремов не исправится, заявил прокурор. — Мы не знаем мотивов, по которым эти свидетели пытались спасти Ефремова от уголовной ответственности, но их показания нашли опровержение в ходе рассмотрения дела. Екатеринбург Онлайн 04:03