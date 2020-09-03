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Известия
Известия

Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября

Приговор актеру Михаилу Ефремову, который проходит по делу о смертельном ДТП в Москве, огласят 8 сентября. Об этом заявил корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 3 сентября. Оглашение итогового судебного акта по делу артиста состоится в 11 часов утра.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Без изоляции от общества актер Ефремов не исправится, заявил прокурор. — Мы не знаем мотивов, по которым эти свидетели пытались спасти Ефремова от уголовной ответственности, но их показания нашли опровержение в ходе рассмотрения дела.
Екатеринбург Онлайн04:03
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РИА Новости

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

РИА Новости10:34
Коммерсантъ

«Не знаешь меры — пойдешь на нары»

Коммерсантъ10:30
Телеканал 360°

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Телеканал 360°09:33
ТАСС

Приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП огласят 8 сентября

ТАСС10:03
РБК

Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову

РБК09:47
RT на русском

Приговор Ефремову огласят 8 сентября

RT на русском09:35
Комсомольская правда

Последнее слово Михаила Ефремова в суде: «11 лет для меня - это смертный приговор»

Комсомольская правда10:15

Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
2,8K

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
2,4K

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев

Санкт-Петербург, 3 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 3 млн горожан в этом сезоне — более 60% населения.
REGNUM05:41
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Не забудут, не простят. Правительство Германии ясно дает понять: отравление Навального «Новичком» будет иметь серьезные последствия для России

Правительство Германии в среду получило «неопровержимые доказательства» того, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Новая газета09:46

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости07:38
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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