Общество

Полит.руПолит.руСуд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

Люблинский суд Москвы огласит приговор фигурантам «Нового величия» 6 августа в 12:00, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Обвинение запросило для фигурантов «Нового величия» сроки от условных до 7,5 лет колонии.
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«Это рушит столько жизней, я прошу остановить беспредел». Последнее слово Марии Дубовик — фигурантки дела «Нового величия»

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Приговор по делу «Нового величия» объявят 6 августа

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