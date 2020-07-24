Общество
Полит.руСуд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа
Люблинский суд Москвы огласит приговор фигурантам «Нового величия» 6 августа в 12:00, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Обвинение запросило для фигурантов «Нового величия» сроки от условных до 7,5 лет колонии.
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Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Общество
В Петербурге началась генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ
В центре Петербурга началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который пройдет в День ВМФ в воскресенье, 26 июля.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:19
Происшествия
Одесские гамадрилы «отоварились» на «Привозе», их ловила полиция — видео
К поиску и поимке двух других были привлечены сотрудники ГСЧС, муниципальные службы и полиция, сообщают одесские СМИ Очевидцы сообщали, что видели обезьян на территории трамвайного депо и даже на "Привозе".
Украина.ру 12:35
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Политика
Изобличены организаторы Евромайдана
Давид Жвания, который был депутатом Верховной Рады и в 2014 году выступал советником Порошенко, опубликовал на видеохостинге YouTube ролик, в котором рассказал о тех, кто инициировал Евромайдан.
Цензуры.Нет 12:17
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Футбол
Аленичев выступил за сохранение Тедеско главным тренером «Спартака»
Накануне руководство «Спартака» на встрече с Тедеско выразило тому доверие и оставило в должности главного тренера, несмотря на то что клуб не попал в Еврокубки, финишировав на седьмом месте в чемпионате России.
РБК спорт 02:51
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств
В результате оказалось, что за минувший год число людей, не испытывающих проблемы с приобретением лекарственных средств, снизилось в два раза.
Live24 02:49
Общество
С 1 августа Россия открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
Как сообщает ToDay News Ufa, Татьяна Голикова рассказала, что с 1 августа россияне смогут вылететь в следующие страны: Великобритания, Танзания, Турция.
ToDay News Ufa 08:02
Авто
Toyota опубликовала цены на кроссовер Venza 2021 года
Согласно официальному прайс-листу, который был опубликован японской компанией, среднеразмерный кроссовер Toyota Venza будет предложен в трех комплектациях: LE, XLE и Limited.
CarsWeek.ru вчера в 14:26
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Автоспорт
«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при
"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 июля
В Пензенской области режим повышенной готовности решено продлить еще на неделю — до пятницы, 31 июля.
Пензенская правда 11:22
Космос
Ученые впервые зафиксировали на Марсе движение гигантских дюн
Американские астрономы в ходе исследования обнаружили, что гигантские дюны, имеющиеся на Марсе, имеют способность к перемещению.
OAnews 11:18
Космос
Роскосмос сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» к МКС
Коммерсантъ 12:23
Происшествия
На Украине из трудового рабства освободили 13 человек — МВД
В пресс-службе отметили, что были освобождены люди в возрасте от 19 до 53 лет, в том числе две женщины.
REGNUM 07:51
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Црвены Звезды»
«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Црвены Звезды».
Евро-футбол.ру 12:24
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Игры
Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony
Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ. https: / / twitter.com / PlayStation_jp / status / 1285801898054844416 Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions.
REGNUM 22 июля в 16:46
Здоровье
В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград 08:27
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06