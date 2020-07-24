Общество

Полит.руПолит.руСуд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

Люблинский суд Москвы огласит приговор фигурантам «Нового величия» 6 августа в 12:00, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда. Обвинение запросило для фигурантов «Нового величия» сроки от условных до 7,5 лет колонии.
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