Происшествия
РИА НовостиСуд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»
Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
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