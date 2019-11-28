Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд оправдал обвиняемого по делу о трагедии на стадионе «Хиллсборо»

Жюри присяжных Королевского суда английского города Престон (графство Линкольншир) в четверг вынесло оправдательный вердикт по делу бывшего шефа отделения полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, отвечавшего за безопасность в день трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.
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Экс-шеф полиции Шеффилда признан невиновным по делу о трагедии на «Хиллсборо»

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Домашний стадион клуба «Шеффилд Уэнсдей», расположен в районе Оулертон на северо-западе Шеффилда. На сегодняшний день стадион является крупнейшим в городе, вмещая до 40 000 зрителей. Стадион был известен как «Оулертон» до 1914 года, с чем связано и прозвище «Уэнсдей» - совы.
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