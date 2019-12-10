Арбитражный суд Амурской области оштрафовал во вторник частное охранное предприятие "Сириус-А", которое охраняло колледж в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказал судья.

с чего всё началось

Прокурор просил наказать частное охранное предприятие штрафом в 200 тысяч рублей, либо на три месяца приостановить деятельность фирмы. Суд принял решение оштрафовать ЧОП на 100 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.

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