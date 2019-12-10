Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Арбитражный суд Амурской области нашел нарушения в деятельности ЧОП "Сириус-А", охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, где один из студентов устроил стрельбу.
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Один из пострадавших при стрельбе в Благовещенске намерен через суд взыскать 2 млн рублей

ТАССвчера в 21:59

Один из пострадавших при стрельбе в Благовещенске требует компенсации

РИА Новостивчера в 23:08

Один из раненых при стрельбе в Амурском колледже хочет взыскать с директора ЧОПа два миллиона

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Суд оштрафовал на 100 тыс. руб. охранявший колледж в Благовещенске ЧОП

РБКвчера в 22:39

Охранявший благовещенский колледж ЧОП оштрафован

RT на русскомвчера в 21:43

Охранная организация благовещенского колледжа оштрафована на 100 тысяч рублей

Амурская правдавчера в 23:31

По делу о стрельбе в приамурском колледже арестовано имущество директора ЧОПа

Интерфакс00:14
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Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
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РИА Новости вчера в 20:00
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

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Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
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Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака в последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru вчера в 08:53
Политика

В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Дождь вчера в 14:03
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.
РБК вчера в 23:25
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
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Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
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Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском вчера в 11:52
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Realme X50 5G построен на базе Qualcomm Snapdragon 765G

Выход Realme X50 5G ожидается только в следующем году, но мы уже знаем, что смартфон будет работать в сетях пятого поколения (NSA и SA), а его фронтальная камера будет сдвоенной и врезанной в экран.
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Происшествия

В Красноярском крае сняли введенный после прорыва дамбы режим ЧС

В Красноярском Крае снят режим ЧС, который был введен после прорыва дамбы в Курагинском районе в октябре текущего года.
Газета.Ru 00:39
Наука

В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи

Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
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Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости вчера в 15:04
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
Гаджеты

СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения

Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
Игромания.ру вчера в 14:14
Наука

Лучшее за день. 9 декабря

Ученые из Австралии предложили модифицированную версию средиземноморской диеты — с добавление свинины.
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Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
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Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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Политика

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
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Происшествия

Мать арестованного перевозчика Стрельникова: Пнёв отвечает за всё

Мать отправленного под домашний арест из-за автокатастрофы под Сретенском Ивана Стрельникова Валентина Полякова заявила, что упавший в реку автобус не принадлежал её сыну.
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Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия вчера в 19:20
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
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