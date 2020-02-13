Общество

КоммерсантъКоммерсантъСуд вновь оштрафовал Facebook и Twitter

Сумма достигла 4 млн рублей для каждой компании Компании Facebook и Twitter вновь признаны виновными в нарушениях, связанных с хранением персональных данных россиян, и получили штраф в размере 4 млн руб. каждая.
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