Общество

ВедомостиВедомостиСуд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter

Коммерсантъ08:25

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

Интерфакс06:52

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РИА Новости07:49

Суд оштрафовал Facebook за отказ локализовать базы данных россиян

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РБК08:49

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ТАСС08:14

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