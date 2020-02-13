Общество
ВедомостиСуд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Политика
Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране
Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Космос
Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на инопланетную жизнь
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Общество
Умер легендарный российский разведчик Алексей Ботян
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Экономика
Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП.
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью
Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
Кино
В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Армия и оружие
Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку
Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Биатлон
Фуркад может подать в суд на Резцову за слова о допинге
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Политика
Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции
Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.
Игры
Quantic Dream официально стала издателем
Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, тогда как Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.
Культура
Рецензия на сериал «Триггер» Александры Ремизовой и Александра Цекало
На Первом канале вышел новый сериал продюсера Александра Цекало и шоураннера Александры Ремизовой "Триггер" о психотерапевте, исповедующем метод провокативной психологии.
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии
Толпа сирийцев напала на американских военных. Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.