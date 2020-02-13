Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Происшествия В ДТП под Псковом погибли 8 человек В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.

Политика Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.

Интернет Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.

Экономика «Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

Общество СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Политика Кавказская война и ситуация в Сирии: интервью посла России в Турции Убедились: они исходят из "исторически сложившегося" стереотипа – плохая агрессивная Россия, маниакально одержимая жаждой географической экспансии и "этнических чисток", злобно напала на своих мирных соседей – адыгов, шапсугов и прочих и "выдавила" их с родины.

Игры Quantic Dream официально стала издателем Дэвид Кейдж теперь будет выступать генеральным директором, руководителем и сценаристом Quantic Dream, тогда как Гийом де Фондомье разделит его обязанности гендиректора и возглавит издательское подразделение.