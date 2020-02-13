Общество
ВедомостиСуд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Политика
Небензя прокомментировал принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Совет безопасности ООН подписал резолюцию по Ливии, по которой не достигнут консенсус, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Культура
Стивен Кинг объяснил продажу прав на съёмку школьнице из Томска
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, почему решил продать права на экранизацию своего рассказа «Женщина в комнате» томской школьнице за доллар.
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка в красноярской больнице
Следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который, по версии СК, не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Футбол
Зидан попал в ДТП, сделал совместное фото с пострадавшим и избежал разбирательств
Водитель пострадавшего автомобиля не стал задерживать тренера на месте ДТП и лишь попросил сделать с ним совместное фото.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Политика
В Конституцию впишут Курилы и зарплаты
"Отдавать нельзя" и "пацифистские наклонности" На встрече в Ново-Огарево Путин выразил свое отношение к некоторым инициативам по изменению Конституции.
Футбол
Спортивный директор «Зенита»: Не понимаю, для чего вводится новый лимит на легионеров
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о новом лимите на легионеров, который вступает в силу со следующего сезона.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Общество
Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблему жизни в США
Бывшая гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что считает серьезной проблемой проживания в США: здоровое питание в этой стране обходится очень дорого.
Политика
США отложили введение ограничений против Huawei
Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Игра Престолов» Софи Тернер ждет своего первенца
Хотя Софи Тернер и Джо Джонас не сделали официального заявления о скором появлении первого ребенка, но некоторые американские таблоиды подтверждают факт беременности актрисы.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Политика
ООН поможет Украине сосчитать жителей Донбасса и Крыма
Украинские власти намерены при помощи спутника подсчитать число жителей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".