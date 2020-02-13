Общество

ВедомостиВедомостиСуд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Facebook и Twitter получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными российских пользователей

Эхо Москвы14:02

Суд оштрафовал Facebook за отказ локализовать базы данных россиян

RT на русском07:47

Роскомнадзор ожидает от Facebook и Twitter исполнения законодательства России

ТАСС08:14

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

Интерфакс06:52

Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

РИА Новости07:49

Суд в Москве вслед за Twitter оштрафовал Facebook

РБК08:49

Суд вновь оштрафовал Facebook и Twitter

Коммерсантъ08:25
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