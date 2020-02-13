Общество

ВедомостиВедомостиСуд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
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Суд в Москве вслед за Twitter оштрафовал Facebook

РБК08:49

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

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Коммерсантъ08:25

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РИА Новости07:49

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсети Twitter и Facebook на 4 млн рублей каждую

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Украинские власти намерены при помощи спутника подсчитать число жителей, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму.
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Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

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Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки

Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
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О временной остановке компанией «Газпром» переговоров с Китаем по вопросу новых поставок газа заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
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США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».
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Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
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Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории.
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Индексы Dow Jones и S&P 500 поставили новые рекорды

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Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

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