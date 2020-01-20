Происшествия

Вести.RuВести.RuСуд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение приняла судья Преображенского суда Москвы, передает РИА Новости.
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Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тыс. рублей за хранение кокаина

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