Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение приняла судья Преображенского суда Москвы, передает РИА Новости.

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

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