Происшествия
Вести.RuСуд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение приняла судья Преображенского суда Москвы, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить233
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Экономика
Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Футбол
Соболев является инициатором ухода из «Крыльев Советов»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что нападающий Александр Соболев является инициатором ухода из самарского клуба.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Общество
Китай запретит одноразовый пластик
До конца текущего года в Китае будет запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, сообщает агентства Синьхуа со ссылкой на Национальную комиссию по развитию и реформам (NDRC) и минэкологии Китая.
Политика
Оппозиция в Москве собралась на митинг против «узурпации власти»
Оргкомитет «Марша Немцова», состоящий из оппозиционных движений, анонсировал заявку к московским властям на проведение марша против «узурпации власти» 29 февраля.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Происшествия
Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Происшествия
Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Армия и оружие
Разведка предупредила Штаты о возможной атаке на военных в Германии
Некая третья сторона сообщила, что нападение совершит неизвестный экстремист из Иордании, находящийся в Федеративной Республике Германии вблизи с одной из военных баз.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Энергетика
Нефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке
Нефтяные цены растут в первый торговый день недели 20 января на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Общество
Мосгорсуд отказался исключить ФБК из списка «иностранных агентов»
Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который требовал исключить его из списка «иностранных агентов».
Гаджеты
Опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
В 2011 году был выпущен собственный телефон компании — первое устройство с изначально предустановленным MIUI, конкурентоспособными техническими характеристиками и невысокой ценой.
Авто
Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.