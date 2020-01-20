Происшествия
РИА НовостиСуд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело прекращено, артистку освобождают от уголовной ответственности.
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Политика
Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель
Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель, предназначенный для приведения в действие тяжёлых конструкций.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".
Политика
Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции
Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Политика
«Нафтогаз» назвал условия возобновления импорта газа из России
Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца
Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку
«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Шоу-бизнес
Волочкова «на стиле» и в золоте встречает свой день рождения
Анастасия Волочкова празднует свой день рождения. Еще за пару дней до праздника балерина сообщила о том, какая важная дата ее ожидает.
Происшествия
В Ленобласти подростки изнасиловали девушку-почтальона
В Гатчинском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков из Петербурга изнасиловали 23-летнюю местную жительницу, оператора одного из почтовых отделений.
Политика
Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами
Координатная граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Экономика
Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.