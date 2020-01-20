Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело прекращено, артистку освобождают от уголовной ответственности.
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Пойманная с кокаином Наталья Бочкарева высказалась о решении суда

Телеканал 360°11:36

Преображенский суд Москвы назначил актрисе Наталье Бочкаревой штраф в 30 тыс.рублей по обвинению в хранении наркотиков

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Суд простил Бочкареву за кокаин: без драки не обошлось

Московский Комсомолец09:52

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Интерфакс08:25

Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тыс. рублей за хранение кокаина

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Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики

РИА Новости10:41

Суд оштрафовал актрису Н.Бочкареву на 30 тыс. руб. за хранение наркотиков

Агентство Москва08:14
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Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Газета.Ru 01:40
Политика

Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
РИА Новости 10:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 11:22
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель

Пикап Hyundai Santa Cruz может получить новый двигатель, предназначенный для приведения в действие тяжёлых конструкций.
Актуальные Новости вчера в 00:34
Происшествия

Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".
Российская газета 06:57
Политика

Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции

Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Экономика сегодня 10:43
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

Следователи допросили журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции, в котором он является потерпевшим.
RT на русском 11:37
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
Авто

АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition

Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 04:00
Политика

Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:47
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь

По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Известия 09:49
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Политика

«Нафтогаз» назвал условия возобновления импорта газа из России

Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 08:18
Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Общество

В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца

Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
RT на русском 10:24
Общество

Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
РБК 03:24
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Происшествия

Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
Ведомости 06:37
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес

Волочкова «на стиле» и в золоте встречает свой день рождения

Анастасия Волочкова празднует свой день рождения. Еще за пару дней до праздника балерина сообщила о том, какая важная дата ее ожидает.
Вести Подмосковья 03:34
Происшествия

В Ленобласти подростки изнасиловали девушку-почтальона

В Гатчинском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков из Петербурга изнасиловали 23-летнюю местную жительницу, оператора одного из почтовых отделений.
REGNUM 03:15
Политика

Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами

Координатная граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:55
Экономика

Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году

По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
Интерфакс 04:42
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Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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