Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело прекращено, артистку освобождают от уголовной ответственности.

Политика Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Происшествия Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею Тулячка вернулась домой после недельной отлучки и обнаружила, что по унитазу в санузле ползает довольно крупная змея, сообщает местное издание "Слобода".

Политика Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.

Политика «Нафтогаз» назвал условия возобновления импорта газа из России Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Общество В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Происшествия Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку «Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.