Мускулистых мышей вернули на Землю после месяца на МКС

Авторы новой работы, опубликованной в журнале PNAS, отправили в космос 40 мышей, восемь из которых подверглись мутации до полета на МКС, еще восемь мутировали во время пребывания на станции, а 24 выполняли роль контрольной группы.