Суд оштрафовал фаната ЦСКА за флаг белорусской оппозиции
Савёловский суд Москвы вынес наказание болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому. Фанат во время матча против "Тамбова" на трибунах вывесил флаг белорусской оппозиции (бело-красно-белый), а другие поклонники армейцев скандировали кричалку "Живэ Беларусь". Голембевский оштрафован на 3 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Согласно протоколу
, 15 августа во время футбольного матча между командами ЦСКА и «Тамбов» болельщики «растянули несогласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров».
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