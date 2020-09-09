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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Суд оштрафовал фаната ЦСКА за флаг белорусской оппозиции

Савёловский суд Москвы вынес наказание болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому. Фанат во время матча против "Тамбова" на трибунах вывесил флаг белорусской оппозиции (бело-красно-белый), а другие поклонники армейцев скандировали кричалку "Живэ Беларусь". Голембевский оштрафован на 3 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Согласно протоколу
, 15 августа во время футбольного матча между командами ЦСКА и «Тамбов» болельщики «растянули несогласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров».
Телеканал RTVI10:42
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Sport24.ru

Депутат Лебедев: «В России все правонарушения фанатов всегда почему-то наказываются по верхней шкале»

Sport24.ru10:39
РЕН ТВ

В Москве болельщиков ЦСКА оштрафовали за флаг белорусской оппозиции

РЕН ТВ09:30
Агентство Москва

Суд в Москве оштрафовал на 3 тыс. руб. фаната ЦСКА, который вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг

Агентство Москва07:07
Коммерсантъ

В Москве футбольных фанатов оштрафовали за символ белорусских оппозиционеров

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Решение суда слишком жёсткое: Депутат Госдумы вступился за фаната ЦСКА

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Суд оштрафовал фаната ЦСКА и запретил посещать стадионы за флаг белорусской оппозиции

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Суд в Москве оштрафовал девять болельщиков ФК ЦСКА за флаг белорусской оппозиции на матче

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