РБК спорт 13

Савёловский суд Москвы вынес наказание болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому. Фанат во время матча против "Тамбова" на трибунах вывесил флаг белорусской оппозиции (бело-красно-белый), а другие поклонники армейцев скандировали кричалку "Живэ Беларусь". Голембевский оштрафован на 3 тыс. рублей.