Общество

Газета.RuГазета.RuСуд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Верхнепышминский городской суд в Свердловской области признал лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) виновным по статье КоАП о распространении заведомо недостоверной общественной значимой информации. Как сообщает РИА "Новости", религиозного деятеля оштрафовали на 90 тыс. рублей.
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Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Газета.Ru07:09

Схиигумена Сергия признали виновным в распространении фейка о коронавирусе

Народные новости04:34

Кремль не следит за делом лишенного сана отца Сергия, связанным с его проповедями

ТАСС06:00

Суд Верхней Пышмы оштрафовал на 90 тысяч рублей схиигумена Сергия

Эхо Москвы04:38

Лишенного сана схиигумена оштрафовали за проповедь с отрицанием COVID-19

РБК05:14

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

РИА Новости04:10

Суд признал отца Сергия виновным в распространении фейков

URA.Ru03:57
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Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса

Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении

Служба иммиграционного контроля США (ICE) оповестила всех иностранных студентов о том, что при принятии решения о дистанционном обучении, они должны будут покинуть Америку.
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Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

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Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

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«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
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Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
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Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Происшествия

Юрист сообщил об обысках у журналистки Бекбулатовой

Сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обыском в квартиру, в которой проживает главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова.
РБК 06:59
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Политика

Захарова: в США произошло крушение понятий свободы слова и свободы СМИ

Понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 07:22
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Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
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Армия и оружие

Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию

Наименование танков изданием не приводится, однако, за последнее время на вооружении САА всё чаще начали появляться современные танки Т-90. что, вероятно, обусловлено их неуязвимостью к вооружению, которое было поставлено исламистам со стороны Турции.
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Происшествия

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
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Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Шоу-бизнес

Собчак показала романтичное фото с Богомоловым

RuNews24.ru 07:08
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Общество

Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
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Российские легкоатлеты Шубенков и Сидорова могут сменить гражданство

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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
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Общество

Суд арестовал замглавы минобрнауки РФ по делу о хищении 50 млн рублей

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа», — цитирует ТАСС решение судьи Марины Сизинцевой.
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Общество

В Тульской области ожидается гроза, град и штормовой ветер

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Суд отклонил апелляцию игрока НХЛ Зайцева и оставил детей с матерью

МК-Спорт 06:45
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