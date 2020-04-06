Коронавирус
РИА НовостиСуд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
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с чего всё началось
Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.РЕН ТВвчера в 15:50
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Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Экономика
Правительство утвердило меры поддержки российской экономики
Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Общество
954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России
В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Общество
Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке
78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Технологии
Microsoft показала, как переделает меню «Пуск» в Windows 10
Разработчики из Microsoft анонсировали изменения интерфейса Windows 10, сообщается на официальном сайте компании.
Политика
Мишустин выступил против закрытия границ в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Экономика
Роман Старовойт: «За коронавирусом последует коронакризис»
"За коронавирусом последует коронакризис", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании штаба в Доме Советов.
Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Общество
В России на поддержку семей с детьми направят около 200 млрд рублей
На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, 140 из них - на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин
Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
Политика
Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками
Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус
«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Общество
Россия выделит ВОЗ 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения получит от российского правительства до $1 млн. Деньги будут направлены в 2020 году.
Здоровье
В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус
По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
Шоу-бизнес
Анна Снаткина показала себя после трехдневной голодовки
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Общество
Сбербанк изменил условия по вкладам
Сбербанк изменил условия по вкладам. Особые меры связаны с нерабочими днями, они касаются закрытия счетов.