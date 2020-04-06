Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

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