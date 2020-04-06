Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСуд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Читать в источнике
Комментировать255
с чего всё началось

Москвич Иисус рассказал, как его задержали с псом на Патриарших прудах

Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.
РЕН ТВвчера в 15:50

Подробнее о событии

Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину оштрафовали на тысячу рублей

Вечерняя Москва12:12

Суд оштрафовал москвича Иисуса, задержанного при прогулке с собакой

РЕН ТВ11:49

Суд оштрафовал на тысячу рублей москвича, задержанного на Патриарших прудах во время прогулки с собакой

Эхо Москвы11:55

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости12:00

Суд оштрафовал Иисуса Воробьёва

News.ru11:54

Суд выписал штраф в 1 тысячу москвичу Иисусу Воробьеву, выгуливавшему в коронавирусной столице собаку

Mockva.ru11:58

Бунтарь с Патриарших Иисус Воробьев спокойно отреагировал на штраф: видео

Московский Комсомолец12:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

РБК 02:39
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Экономика

Правительство утвердило меры поддержки российской экономики

Правительство утвердило перечень мер, которые должны помочь устойчивому развитию экономики.
Право.ру 08:38
Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Общество

954 новых случая коронавируса зарегистрировали в России

В России за сутки зарегистрировали 954 новых случая коронавируса.
Известия 03:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
ИнфоСМИ вчера в 11:42
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 10:56
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Технологии

Microsoft показала, как переделает меню «Пуск» в Windows 10

Разработчики из Microsoft анонсировали изменения интерфейса Windows 10, сообщается на официальном сайте компании.
Мой Брянск 06:34
Политика

Мишустин выступил против закрытия границ в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами раскритиковал решения некоторых губернаторов закрыть административные границы регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:05
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Экономика

Роман Старовойт: «За коронавирусом последует коронакризис»

"За коронавирусом последует коронакризис", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании штаба в Доме Советов.
Друг для друга (Курск) 07:26
Происшествия

Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля

Полиция Киевской области выяснила, кто является виновником лесного пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
Российская газета 10:49
Общество

В России на поддержку семей с детьми направят около 200 млрд рублей

На поддержку семей с детьми в РФ будет направлено около 200 млрд рублей, 140 из них - на поддержку семей, где есть дети в возрасте от трех до семи лет.
ТАСС 11:23
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Общество

В Австрии планируют с 14 апреля смягчить карантин

Вена, 6 апреля 2020, 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.
REGNUM 10:04
Политика

Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками

Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
РИА Новости 11:29
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Общество

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Общество

Россия выделит ВОЗ 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения получит от российского правительства до $1 млн. Деньги будут направлены в 2020 году.
Вестник Кавказа 11:23
Здоровье

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным РБК-Уфа, помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК 12:14
Шоу-бизнес

Анна Снаткина показала себя после трехдневной голодовки

7Дней.ру вчера в 18:00
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК 02:20
Общество

Сбербанк изменил условия по вкладам

Сбербанк изменил условия по вкладам. Особые меры связаны с нерабочими днями, они касаются закрытия счетов.
YakutiaMedia.ru 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное