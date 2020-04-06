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РИА НовостиРИА НовостиСуд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
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с чего всё началось

Москвич Иисус рассказал, как его задержали с псом на Патриарших прудах

Москвич Иисус Воробьев, задержанный накануне во время прогулки с собакой в сквере на Патриарших прудах, рассказал РЕН ТВ свою версию событий.
РЕН ТВвчера в 15:50

Подробнее о событии

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

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Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину оштрафовали на тысячу рублей

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Суд оштрафовал москвича Иисуса, задержанного при прогулке с собакой

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Бунтарь с Патриарших Иисус Воробьев спокойно отреагировал на штраф: видео

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Суд оштрафовал Иисуса Воробьёва

News.ru11:54

Задержанный на Патриарших москвич рассказал об инциденте

ФАНвчера в 19:57
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Газета.Ru 07:01
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Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

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Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая граничит с Россией, выявили за минувшие сутки 20 новых случаев коронавируса.
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В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
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Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
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Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Почти 80 тысяч человек получили земельные участки по программе "дальневосточный гектар", заявил вице-премьер Юрий Трутнев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 07:52
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Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
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Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Общество

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.
Lenta.ru 22:30
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