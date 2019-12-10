Происшествия
Газета.RuСуд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT. Предприятие выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
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Арбитражный суд Амурской области оштрафовал во вторник частное охранное предприятие "Сириус-А", которое охраняло колледж в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу, передает корреспондент ТАСС из зала суда. "Назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказал судья.ТАССвчера в 21:35
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Охранная организация благовещенского колледжа оштрафована на 100 тысяч рублей
Амурская правдавчера в 23:31
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