Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT. Предприятие выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
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Один из раненых при стрельбе в Амурском колледже хочет взыскать с директора ЧОПа два миллиона

Амур.инфо19:22

Один из пострадавших при стрельбе в Благовещенске намерен через суд взыскать 2 млн рублей

ТАСС21:59

Один из пострадавших при стрельбе в Благовещенске требует компенсации

РИА Новости23:08

Суд оштрафовал на 100 тыс. руб. охранявший колледж в Благовещенске ЧОП

РБК22:39

Охранявший благовещенский колледж ЧОП оштрафован

RT на русском21:43

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Газета.Ru22:33

Охранявшему колледж в Благовещенске ЧОП назначен штраф в 100 тыс. рублей

Общественное телевидение России21:49
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 23:11, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал переговоры с Зеленским

В ходе переговоров глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Госновости 16:13
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов

Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Lenta.ru 17:44
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Известия 12:52
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК 23:07
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 18:54
Политика

«Нормандская четверка» призвала внести изменения в конституцию Украины

Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера».
Политическая Экспертиза 18:29
Кино

Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Телеканал 360° 09:16
Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 13:41
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 14:14
Шоу-бизнес

Сын Анастасии Стоцкой вспылил из-за сравнения с Мартином Киркоровым

Анастасия Стоцкая рассказала, что ее сын Александр вспылил из-за его сравнения с Мартином Киркоровым.
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Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Наука

У большого числа людей обнаружили считавшееся редким кишечное нарушение

Выяснилось, что большая часть из них также страдает избыточным кишечным бактериальным ростом — состоянием, которое считалось редким и специфичным.
Индикатор 10:06
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Политика

Названо время встречи Трампа с Лавровым

RT на русском 22:37
Политика

Путин вспомнил детский стишок по теме поставок газа Украине

Российский президент Владимир Путин во время совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» заявил, что стоимость газа для промышленных украинских потребителей может быть на 25% ниже при условии, что Россия и Украина договорятся о «совместной честной работе», передает корреспондент РБК.
РБК 18:45
Шоу-бизнес

Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег

Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Культуромания 11:42
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
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Футбол

С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Перед последним туром в группе G сложилась парадоксальная ситуация: сейчас "Зенит" находится на втором месте, опережая французский "Лион" по личным встречам, но даже в случае победы петербуржцы могут остаться без путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях

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Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
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Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Общество

Волгоградский астролог составила карьерный гороскоп на 2020 год

Вечерний Волгоград 08:21
Наука

В три этапа: в 34 года, 60 и 78 лет происходит старение человека

Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Evo-rus.com 13:35
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Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

Взгляд.ру 12:44
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
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Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Вести.Финанс 03:12
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