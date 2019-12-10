Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT. Предприятие выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

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Футбол С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов Перед последним туром в группе G сложилась парадоксальная ситуация: сейчас "Зенит" находится на втором месте, опережая французский "Лион" по личным встречам, но даже в случае победы петербуржцы могут остаться без путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов.