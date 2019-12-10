Происшествия
Газета.RuСуд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT. Предприятие выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
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Охранявшему колледж в Благовещенске ЧОП назначен штраф в 100 тыс. рублей
Общественное телевидение России21:49
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